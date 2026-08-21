Медведи кошмарят людей на Алтае: каждую ночь приходят до 10 животных

Медведи кошмарят туристов на Алтае: каждую ночь приходит до 10 животных Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае медведи продолжают кошмарить туристов. Отмечается, что в закрытый поселок каждую ночь заходят от двух до 10 животных. Об этом говорится в алтайском заповеднике. Примечательно, что это происходит недалеко от места, где медведь вытащил туристку из палатки и убил.

«Каждую ночь от 2 до 10 медведей заходят на территорию поселка (Яйлю — прим. ред.), пока никаких серьезных эксцессов не было… В основном они ведут себя мирно, некоторые пытаются гонять лошадей и коров ненавязчиво», — говорится в официальном канале алтайского заповедника в «Максе».

Напомним, в ночь на среду, 19 августа, в Артыбаше медведь убил туристку из Новосибирской области. Артыбаш и Яйлю находятся на берегу Телецкого озера, в Алтайском заповеднике. В пятницу Яйлю закрыли для туристов из-за медведей. Издание KP.RU подробно рассказало об этом случае.