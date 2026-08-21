Мощи Дмитрия Донского пронесут на Общемосковском крестном ходе

Мощи Дмитрия Донского Фото: Михаил Климовский/ТАСС

Частицу мощей князя Дмитрия Донского пронесут на Общемосковском крестном ходе 6 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от РПЦ.

«Да, крестный ход в Москве 6 сентября планируется с принесением частиц мощей Дмитрия Донского», — говорится в статье издания.

Напомним, во вторник в Архангельском соборе Кремля обнаружены мощи князя Дмитрия Донского. Экспертиза подтвердила их подлинность. По благословению патриарха Кирилла частицы мощей будут переданы храмам Русской церкви.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 августа мощи Дмитрия Донского показали президенту России Владимиру Путину. Политик назвал факт обретения святыни чем-то удивительным и волшебным. Глава государства после просмотра мощей, отстоял службу и поставил свечку в храме.