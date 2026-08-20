Путин прокомментировал обретение мощей Донского

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин назвал обретение мощей Дмитрия Донского уникальным и чудесным. Об этом он рассказал в четверг, 20 августа, когда участвовал в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля.

«Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», — сказал глава России. Позже он зажег свечу, участвуя в молебне, преклонился и установил ее в подсвечник.

Во вторник стало известно, что в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружены мощи Дмитрия Донского. Частицы мощей передадут для почитания в храмы РПЦ, включая храм Христа Спасителя. До этого обретение мощей Дмитрия Донского прокомментировал помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также считает это событие чудесным.