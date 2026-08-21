Девушка чудом отбилась от медведя благодаря единоборствам: за схваткой по видеосвязи наблюдал её отец Фото: Matthias Bein / dpa / Globallookpress.com

Встреча с диким зверем на Аляске едва не закончилась трагедией, но местная жительница смогла дать отпор хищнику, применив нестандартную технику. Как сообщает телеканал KTUU, инцидент произошел во время прогулки, а спасением девушка обязана навыкам джиу-джитсу.

Жительница Аляски Кейтлин Лейн отправилась на прогулку со своей собакой и внезапно заметила приближающуюся медведицу, которая охраняла своих детенышей. Поскольку при девушке не было ни оружия, ни специальных средств отпугивания, она попыталась напугать зверя громкими звуками. Это не помогло, и тогда американка попыталась забраться на возвышенность, чтобы уйти от преследования.

В этот критический момент ее собака отвлекла внимание хищницы на себя, что дало Лейн несколько драгоценных секунд для размышлений. Она вспомнила, что в прошлом занималась джиу-джитсу, и, когда медведица вновь подошла к ней и схватила девушку, та нанесла точный удар ногой прямо по морде животного. Этот прием оказался эффективным — хищница отступила.

В результате схватки Кейтлин отделалась лишь синяками и небольшими царапинами, однако психологический удар оказался серьезнее физических травм. В момент нападения она разговаривала по видеосвязи со своим отцом, который наблюдал за происходящим в реальном времени. Девушка призналась, что ощущение близости родного человека помогло ей легче пережить шок и справиться с эмоциональным грузом после случившегося.

Ранее в Республике Алтай произошла более трагичная встреча человека с медведем: дикий зверь напал на туристку из Новосибирска прямо в палатке и утащил её в лес. Выжить ей не удалось.