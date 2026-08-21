Euronews: Украина предложила ЕК закупить системы ПРО на средства из кредита. Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Украина предложила Еврокомиссии направить часть средств из оборонного транша кредита ЕС на 90 млрд евро на приобретение систем противоракетной обороны, сообщает 21 августа Euronews. Новый перечень закупок, куда также войдут ракеты и беспилотники, планируется сформировать до сентября.

По словам источника в ЕК, пока не уточняется, будут ли это американские Patriot или европейские SAMP/T NG, по данному вопросу обсуждения продолжаются. При этом закупка американских систем может потребовать специального разрешения, так как кредит предусматривает приоритет для украинского и европейского оружия. В 2026 году на оборонные нужды Украины планируется направить 28,3 млрд евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, поддерживая Украину, Запад оплачивает международный терроризм в центре Европы. Дипломат подчеркнула, что действия киевского режима, включая убийства мирных жителей и разрушение инфраструктуры, по своей стилистике являются формой международного терроризма.