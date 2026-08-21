Умер от переработок, но выплачивать компенсацию семье не хотят: в Китае вспыхнул скандал из-за смерти программиста

SCMP: Программист потерял сознание и умер в туалете из-за переработок в Китае. Фото: David Oxberry/moodboard/Global Look Press

Программист из Шэньчжэня потерял сознание и умер в туалете из-за постоянных переработок. Однако семье так и не выплатили компенсацию за смерть родственника, из-за чего в городе вспыхнул скандал. Об этом пишет South China Morning Post.

В социальных сетях до сих пор обсуждается трагедия, случившаяся с программистом. 39-летний мужчина и отец двоих детей Син Чжи постоянно оставался допоздна на работе, и в итоге это его сгубило. Китаец скончался прямо в туалетной кабинке в апреле 2026 года.

«Придя на работу тем утром, Син сразу же направился в туалет на втором этаже вместо своего рабочего места на 11-м этаже и больше не вернулся. Позже его обнаружили без сознания в туалете, и после безуспешных попыток реанимации была констатирована его смерть. Причина смерти не разглашается», - указано в статье.

Его семья до сих пор добивается от местных властей компенсации за то, что глава семьи подорвал здоровье из-за работы. Согласно китайскому законодательству, семьи сотрудников, чья смерть связана с переработками, могут получить пособие на погребение и содержание иждивенцев в дополнение к единовременной выплате. В этом году единовременное пособие составляет около 1,1 миллиона юаней (около 13,7 млн рублей).

Компания, в которой работал Чжи, добивалась признания смерти из-за работы, но местное управление по кадрам отклонило заявление. Они сослались на то, что мужчина так и не включил свой рабочий компьютер, а сразу ушел в уборную.

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