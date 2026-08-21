РКН хочет взыскать с экс-супруги Моргенштерна* долги за рекламу в интернете

Иск Роскомнадзора против бывшей жены Моргенштерна* уже поступил в суд, но еще не рассматривался Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Роскомнадзор подал иск против экс-супруги музыканта Алишера Моргенштерна* Дилары Зинатуллиной, требуя взыскать с нее задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе арбитражного суда Москвы.

Как пояснил собеседник агентства, ведомство настаивает на взыскании денежных средств, предусмотренных частью 1 статьи 18.2 закона «О рекламе», а сам иск связан с договорами на оказание услуг по распространению рекламных материалов в Сети.

Согласно закону, с апреля 2025 года распространители рекламы в Интернете должны перечислять в госбюджет от своего квартального дохода 3%. Расчет базы производится исходя из средств, полученных распространителями материалов и операторами рекламных систем за услуги по продвижению контента.

Собранные таким образом деньги направляются на поддержку правообладателей программного обеспечения и баз данных, включенных в реестр отечественных разработок. Контроль за отчислениями возложен на РКН.

Иск ведомства поступил в суд 18 августа. Однако пока не был принят к рассмотрению.

Ранее прокуратура запросила у суда наказать комика Семена Слепакова*. Ему хотят назначить 400 часов обязательных работ.

*- признан в России иностранным агентом.