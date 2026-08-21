Пезешкиан: войну с США стоит закончить сейчас, Иран находится в сильной позиции Фото: REUTERS.

Войну с США и ее союзниками на Ближнем Востоке следует завершить прямо сейчас, поскольку Тегеран занимает прочные позиции на международной арене. С таким заявлением выступил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Война должна закончиться в определенный момент. Лучше всего закончить ее сегодня, когда мы находимся в сильной позиции, пользуемся уважением и когда весь мир признаёт нашу победу, подчеркивая, что США, вопреки правилам, нападают на наши школы, больницы и инфраструктуру», — указал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал иную точку зрения. Глава Белого дома заявил, что процесс заключения потенциальной сделки с Ираном серьезно осложнился. Причиной этого, по мнению Трампа, стала гибель ряда иранских руководителей.

По словам американского лидера, сейчас Белый дом не понимает, с кем можно вести реальные переговоры.