Трамп назвал причину усложнения переговоров с Ираном: американцы не знают, с кем разговаривать

Трамп: переговоры с Тегераном усложнились из-за смерти иранских лидеров Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что заключение сделки с Ираном усложнилось из-за смерти иранских лидеров. Об этом глава Белого дома заявил в эфире радиостанции WABC.

«Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли», — отметил Трамп.

Потому, по словам Трампа, сделку заключить непросто. Он утверждает, что члены его администрации не знают, с кем вести переговоры.

При этом среди американских экспертов появилось устойчивое мнение, что резкие высказывания Дональда Трампа в адрес партнеров на Ближнем Востоке связаны с его разочарованием в войне против Ирана. По мнению экспертов, Трамп участил резкие выпады в адрес региональных союзников из-за того, что считает победу над Ираном недостижимой. Как отмечает издание, глава Белого дома все чаще вымещает разочарование на Омане и других партнерах спустя почти полгода после начала ударов по Ирану.

Напомним, что накануне американский лидер пригрозил «разбомбить Оман к чертям», если Маскат вмешается в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, 20 августа Трамп заявил, что Соединённые Штаты начинают экономическую операцию против Ирана. Поводом для начала этой операции послужило то, что Иран не стал заключать сделку с Вашингтоном. Глава Белого дома заявил, что никто не давал Исламской Республике Иран более выгодной возможности заключить сделку, чем он сам. Но иранцы не воспользовались этим. Поэтому Трамп объявил о «самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны».

Вместе с тем, Трамп допустил возможность введения «очень жёстких» санкций против Ирана.

До этого президент США поручил своей администрации приостановить контакты с Ираном и прекратить переговорный процесс с Тегераном. Вашингтон уведомил союзников о смене подхода к иранскому направлению. Администрация США заменила стратегию «как можно скорее сокрушить Иран» на идею «задушить его» со временем.

А ранее глава Белого дома назвал Ормузский пролив «новой территорией США» и опубликовал соответствующую картинку в соцсетях.