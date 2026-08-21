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НовостиВ мире21 августа 2026 12:00

Бывший полицейский расправился женой прямо в аэропорту: он открыл огонь на парковке

В аэропорту Анталии бывший полицейский застрелил жену
Семен ЗИМИН
Бывший полицейский расправился женой прямо в аэропорту: он открыл огонь на парковке

Бывший полицейский расправился женой прямо в аэропорту: он открыл огонь на парковке

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Антальи произошла трагедия: мужчина открыл огонь по своей супруге прямо на парковке. От полученного ранения женщина скончалась на месте до приезда врачей. Подробностями делится турецкий телеканал NTV.

Инцидент случился у второго терминала воздушной гавани. Стрелявшим оказался 51-летний отставной сотрудник полиции, а его жертвой — 38-летняя женщина. Пуля попала ей в голову, и прибывшие медики не смогли спасти пострадавшую.

После выстрелов прилегающую территорию немедленно оцепили сотрудники служб безопасности. Подозреваемого задержали на месте происшествия, и теперь правоохранительные органы проводят тщательное расследование всех обстоятельств случившегося.

Подобная история недавно потрясла и Соединенные Штаты. Американский мужчина застрелил свою жену, после чего положил её тело на соседнее сиденье в машине и проехал с ним через несколько штатов, пока его не остановила полиция.