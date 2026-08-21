В Турции был обнаружен беспилотник со взрывчаткой: подробности Фото: REUTERS.

В деревне Карабурун провинции Стамбул на черноморском побережье обнаружен БПЛА. Предположительно, дрон со взрывчаткой, его планируется обезвредить. Об этом сообщается в агентстве IHA.

«Местные жители нашли БПЛА, предположительно, со взрывчаткой, на берегу у деревни Карабурун», — уточняет агентство в своем сообщении. Саперы обследовали объект и решили обезвредить его на месте.

БПЛА и безэкипажные катера часто находят на черноморском побережье Турции. 15 августа их обломки обнаружили в трех провинциях, включая район стамбульского аэропорта. Принадлежность фрагментов найденных дронов не установлена, указали в Турции. Издание KP.RU подробно описало инцидент с беспилотниками в турецкой провинции, который произошел в середине августа.