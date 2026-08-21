Матилайнен: Финляндия почти завершила строительство забора на границе с Россией Фото: REUTERS.

Финляндия почти закончила ограждаться от России забором за баснословные деньги. Эркки Матилайнен, глава проекта в штабе пограничной охраны, заявил, что остались лишь отделочные работы.

"Заградительный комплекс фактически готов. Отделочные работы все еще ведутся", - цитирует Матилайнена радиостанция Yle.

Основная часть забора возведена на юго-восточной границе с Россией. Самый протяжённый участок длиной 140 километров расположен районе Южной Карелии и Кюменлааксо. По информации Yle, согласно текущим планам, забор закончат и передадут заказчику в сентябре.

С 2023 года Финляндия возводит забор на границе с Россией в местах с наиболее интенсивным движением на контрольно-пропускных пунктах. Общая длина ограждения достигнет примерно 200 километров. Стоимость одного километра составляет около 1,8 млн евро.

Напомним, что подобный абсурд происходит не только в Финляндии. Литва, например, потратит более 50 млн евро на то, чтобы выкопать вдоль границы с Россией большой ров.