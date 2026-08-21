В Монако попытались обвинить Россию в покушении на украинского олигарха: Ермолаев отверг эту версию Фото: Shutterstock.

В Монако продолжается расследование покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева. При этом европейские власти попытались обвинить Россию в причастности к преступлению. Об этом пишет издание Bloomberg. Отмечается, что сам Ермолаев отверг эту версию.

«Абсолютно нет», — резюмировал пострадавший, когда отвечал на соответствующий вопрос иностранных журналистов.

Бизнесмен заявил, что не знает заказчиков покушения на его жизнь и не хочет обвинять кого-то без доказательств. Но при этом Ермолаев заявил, что нужно как можно скорее найти виновных, чтобы избежать новых преступлений.

Ранее KP.RU подробно рассказал о ходе расследования покушения на Ермолаева в Монако. Оказалось, что следствию может помешать коррупция на Украине.