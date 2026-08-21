ЦБ планирует внедрить оплату цифровыми рублями без интернета Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России планирует разрешить оплату цифровыми рублями без интернета. Ведется поиск технологического решения. Об этом сообщила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Мы поставили себе задачу — реализовать такую возможность, потому что понимаем, как важно и для граждан, и для бизнеса, чтобы платежи проходили даже без интернета», — резюмировала представитель ЦБ.

Она подчеркнула, что этот функционал появится позже. Также в ЦБ продолжат знакомить граждан с технологическим потенциалом цифрового рубля.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты, которую с 1 сентября будут внедрять системно значимые банки России. Россияне смогут бесплатно открыть кошелек. Однако переход на оплату цифровым рублем — сугубо добровольная инициатива. В ЦБ подчеркивали, что цифровой рубль не может вытеснить обычную валюту.