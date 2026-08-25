Владимир Сычев об экранизации сказок: «Лучше бы не трогали!» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Сычев высказал недовольство современным подходом к съёмкам фильмов-сказок, заявив, что многие новые версии известных историй проигрывают оригиналам. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Актёр считает, что переснимать уже существующие картины стоит только в том случае, если создатели готовы сделать их лучше, а не просто повторить.

«Мне кажется, когда кто-то берётся переснимать какую-то уже снятую историю, это как когда перепеваешь песню. Ты должен её перепеть как минимум не хуже, а в идеале лучше. А когда берутся, делают, и получается не пойми что… Лучше бы не трогали!» — добавил артист.

По мнению Сычева, сейчас в России наблюдается настоящий бум сказочного кино, но далеко не все проекты получаются качественными и интересными. Он вспомнил, что ещё 10–15 лет назад продюсеры отказывались от таких идей из-за дороговизны, но после успеха «Чебурашки» ситуация кардинально изменилась.

Актёр также отметил, что среди множества запущенных сказок хорошо бы, чтобы хотя бы половина оказалась достойной зрительского внимания. Он подчеркнул, что раньше его просьбы снимать подобное кино оставались без ответа, а теперь приходится следить за тем, чтобы массовый выпуск не шел в ущерб качеству.

Также Владимир Сычев рассказал, что у него в карьере были моменты, когда его узнавали на улице «только бабушки». При этом актёр обратил внимание, что некоторые и вовсе не понимали, что он и его герой с экрана — разные личности.

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