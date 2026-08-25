Звезда «Физрука» Сычев: «Раньше психологом была улица и двор» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актёр Владимир Сычев, известный по роли Психа в сериале «Физрук», заявил, что не видит необходимости в услугах психологов, поскольку в его молодости эту функцию выполняли двор и общение с ровесниками. Этим он поделился в эфире радио «Комсомольская правда», отметив, что хотя его близкие регулярно посещают специалистов, сам он к ним не ходит.

«Не знаю, может, кому-то и помогает реально. Жили же все без психологов, и сейчас живут без психологов. В 100 километрах от Москвы уже нету психологов ни у кого. Хотя моя семья вся ходит к психологам, даже жена детей водит к психологам. Я не хожу», — уточнил актёр, отвечая на вопрос о посещении психологов.

Сычев признался, что однажды попытался сходить к психологу, но после первой встречи понял, что это не его метод. Он иронично заметил, что ему не понравилось, как за его же деньги ему объясняли его недостатки, тогда как он сам знает о себе всё. Актер добавил, что раньше дети учились отвечать за слова и поступки во дворе, а сейчас многие прячутся за анонимностью в интернете.

Также в эфире Сычев признался, что недоволен плохой современной экранизацией сказок. Он считает, что переснимая культовые картины, надо сделать из «не хуже оригинала».

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