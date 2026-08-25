Владимир Сычев рассказал, почему его дочь больше не мечтает стать актрисой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Сычев сообщил, что его старшая дочь, которой 15 лет, потеряла былой энтузиазм по поводу актерской профессии после знакомства с изнанкой съемочного процесса. Артист поделился этой историей в эфире радио «Комсомольская правда».

«У меня старшей 15 лет, в 10 класс поступила, потом еще 11 класс. Она хочет или журналистом, или актрисой, или врачом. Как-то мечется между разными профессиями, совершенно не близких друг к другу. У неё уже опыт работы в кино есть. И поэтому, знаешь, какая-то такая страсть к тому, что "я хочу актрисой быть", она немножко спала», — поделился артист.

По словам Сычева, у актерской профессии две стороны медали. С одной - можно восхищаться красными дорожками, фотографами и поздравлениями, но, оказавшись на площадке, сталкиваешься с бесконечными ранними подъемами, долгим гримом и большими объемами текста.

"И в любом случае это такая пахота. И отпало желание на какое-то время", - сказал он.

Актёр признался, что им вместе с дочерью выпала совместная сцена.

"Причем если у старшей небольшие роли были, но ей в один момент меньше повезло, она со мной в кадре была. А я понимаю, например, что я из нее могу выжать то, что она может, и я из нее это выжимал. Чуть ли не до слез," - рассказал Сычев.

При этом младшая дочь Сычева сыграла крупную роль в спортивной драме и справилась с ней успешно. Артист подчеркнул, что никогда не водил детей по кастингам и не тащил их в кино насильно, а лишь помогал с записью проб и давал профессиональные советы.

Стоит отметить, что и сам Сычев переживал не самые лёгкие времена в своей актёрской карьере. Бывали в его жизни моменты, когда его практически не узнавали люди даже после ролей в больших проектах.

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