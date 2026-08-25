Санкции будут косметические: в РФ заявили о неспособности Запада найти новый механизм давления на Москву

Сальдо: обещанный Каллас 21-й пакет санкций против РФ будет косметическим. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз исчерпал все основные механизмы экономического давлению на Россию. Так что анонсированный главой евродипломатии Каей Каллас 22-й пакет антироссийских санкций будет «косметическим». Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Не думаю, что новый пакет принесет что-то принципиально новое. За годы санкционного давления Евросоюз уже задействовал весь основной набор инструментов. Поэтому все последующее все больше напоминает косметическое расширение уже существующих ограничений», — сказал Сальдо.

Глава региона отметил, что, вероятно, появятся новые фамилии, компании. Но принципиально нового механизма давления не наблюдается. И в целом, заключил Сальдо, 22-й пакет санкций ЕС - это больше пропагандистский жест, ориентированный на внутреннюю западную аудиторию для демонстрации силы.

В августе глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала «самый масштабный» санкционный пакет ЕС против России с 2022 года. Каллас отметила, что новый пакет санкций станет рекордным за последние четыре года. По ее словам, перечень подсанкционных российских граждан и организаций расширится на 30%.