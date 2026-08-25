Медведев объяснил, зачем российские войска остаются в Южной Осетии Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российское военное присутствие в Южной Осетии сохраняет свою полную актуальность. Главной причиной этого остается нежелание Тбилиси брать на себя официальные гарантии отказа от агрессии.

«Присутствие российских вооруженных сил в республике основано на двусторонних договоренностях и актуально на фоне категорического отказа Тбилиси гарантировать неприменение силы против Южной Осетии», — сказал политик в интервью газете «Южная Осетия».

Медведев подчеркнул, что сотрудничество государств опирается на двусторонние соглашения.

Напомним, что после вооруженной агрессии Грузии в августе 2008 года Москва встала на защиту жителей Южной Осетии, признала независимость республики и взяла на себя обязательства по охране ее границ. Цхинвал призвал Тбилиси признать ответственность за агрессию.