Экс-президента Армении Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности

Экс-президент Армении Роберт Кочарян. Фото: Александр Патрин/ТАСС

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности страны. Об этом сообщает 24news со ссылкой на фракцию "Армения".

"Второго президента Армении, лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна сотрудники Службы национальной безопасности ранним утром доставили в СНБ, - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники СНБ начали проводить обыски в квартире депутата фракции "Армения" и сына экс-президента Левона Кочаряна.

Как писал сайт KP.RU, 17 июня ЦИК Армении дала согласие на уголовное преследование бывшего президента страны и лидера оппозиционного блока "Армения" Роберта Кочаряна. По словам его адвоката Арама Орбеляна, сейчас ко всем обвинениям добавили отмывание денег.

Напомним, ранее оппозиционный блок "Армения" во главе с Кочаряном заявил о намерении оспорить итоги парламентских выборов, прошедших 7 июня в стране.