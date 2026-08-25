Средства ПВО за ночь сбили 148 БПЛА над регионами РФ, Черным и Азовским морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом во вторник, 25 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации российского военного ведомства, атака отражалась над территориями нескольких российских регионов. Кроме того, воздушные цели были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на вторник, 25 августа, российские силы ПВО уничтожили около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар попали четыре города и три района. Повреждены четыре частных дома, в Каменском районе загорелся лес на 4,5 га, в другом районе — сухая трава.