Польша помешала представителям ЕС участвовать в перезахоронении основателя ОУН*

Владимир Зеленский во время церемонии перезахоронения Евгения Коновальца. Фото: REUTERS.

Варшава препятствовала участию представителей стран ЕС в перезахоронении в Киеве одного из основателей ОУН* Евгения Коновальца. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Босацкий.

По его словам, почти полное отсутствие европейских дипломатов на церемонии стало результатом «польской дипломатической акции». Босацкий также напомнил, что появление в украинском Национальном пантеоне Степана Бандеры или Романа Шухевича «значительно ухудшило бы отношения Украины не только с Польшей, но и вообще с Европой».

В свою очередь глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач назвал построение украинской идентичности на фигурах лидеров ОУН* «близорукой политикой».

«Здоровый национализм иногда бывает приемлем, но здесь мы говорим о шовинизме, идеологии, близкой к нацизму», — заявил он, отметив, что такая историческая политика будет мешать руководству Украины вести страну в евроатлантические структуры.

Напомним, прах Коновальца перезахоронили с военными почестями на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев чествованием основателя ОУН* доказал свою «человеконенавистническую сущность».

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.