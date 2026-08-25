Лантратова совместно с Минобороны помогла вернуть из плена бойца СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский омбудсмен Яна Лантратова совместно с Минобороны и фондом «Защитники Отечества» добилась возвращения домой мобилизованного солдата, который числился пропавшим без вести. Об этом она написала в Telegram-канале. Благодаря слаженной работе удалось установить, что мужчина находится в плену, после чего его включили в списки на обмен.

«Ко мне обратилась мама мобилизованного воина: родные долго не знали, где находится их сын. Совместно с Уполномоченным по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой и профильными ведомствами мы установили его статус: боец находился в плену. Военнослужащего включили в обменные списки — и он благополучно вернулся на Родину», — говорится в публикации.

После возвращения из плена мужчина прошел полное медицинское обследование. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное, и для восстановления сил он направлен в реабилитационный отпуск.

Лантратова высоко оценила работу всех причастных структур и выразила признательность Министерству обороны, сотрудникам фонда «Защитники Отечества» и Дарье Морозовой за содействие. Она подчеркнула, что только общими усилиями удалось добиться положительного результата.

Ранее в ходе переговоров между Россией и Украиной удалось договориться о возвращении 31 раненого российского военнослужащего. Этот факт также подтвердила Яна Лантратова, отметив, что работа по освобождению пленных ведется на постоянной основе.