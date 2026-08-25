Журналист Хелали лишился работы и подвергся травле после поездки в Донбасс. ФОТО: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Американский журналист Кристофер Хелали рассказал, что подвергся масштабной травле, а также лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного рассказа об увиденном.

«После моей первой поездки в Донбасс в 2024 году и рассказа об увиденном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на меня оказывали колоссальное давление. Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Хелали, преследование оказалось системным. Его лишили работы, монетизации в соцсетях, а охваты постов стали искусственно занижать. Ситуация усугубилась анонимными угрозами физической расправы и внесением его личных данных в скандально известную базу украинского сайта «Миротворец».

Напомним, Хелали подал президенту РФ Владимиру Путину заявление о получении российского гражданства. Об этом он сообщил на ПМЭФ, отметив, что надеется стать гражданином России в ближайшие месяцы.