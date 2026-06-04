Американский журналист попросил у Путина российское гражданство

Фото: REUTERS.
Американский журналист претендует на российское гражданство. Кристофер Хелали отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.
«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», - цитирует РИА Новости ответ Хелали на соответствующий вопрос. Журналист рассказал о своём желании стать гражданином России во время ПМЭФ.
Американский журналист Кристофер Хелали рассказал, что побывал в Старобельске и подал заявление на гражданство России
Напомним, форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.
Ранее сообщалось, что иностранцам для получения гражданства РФ понадобится справка о судимости. Указ об этом подписал российский президент.
Тем временем власти западных стран давят на желающих переехать в Россию. На Западе даже блокируют счета граждан, планирующих подобную смену места жительства.
Почему европейцы испытывают страх перед распадом ЕС и выбирают Россию для постоянного места жительства, читайте здесь на KP.RU.