Американский журналист попросил у Путина российское гражданство

Американский журналист написал письмо Путину с просьбой предоставить российское гражданство. Фото: REUTERS.

Американский журналист претендует на российское гражданство. Кристофер Хелали отправил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

«Да, конечно. Я рассматриваю возможность получения российского гражданства. Я направил письмо президенту Путину и надеюсь в ближайшие месяцы стать гражданином России», - цитирует РИА Новости ответ Хелали на соответствующий вопрос. Журналист рассказал о своём желании стать гражданином России во время ПМЭФ.

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Напомним, форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что иностранцам для получения гражданства РФ понадобится справка о судимости. Указ об этом подписал российский президент.

Тем временем власти западных стран давят на желающих переехать в Россию. На Западе даже блокируют счета граждан, планирующих подобную смену места жительства.

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