Турция рискует испортить отношения с Россией: что станет причиной

Ekonomim: отношения РФ и Турции могут испортиться из-за оружия США для Украины. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency/

Отношения Турции и России могут вступить в период охлаждения на фоне возможного решения Анкары передать Вашингтону американское оружие для последующей отправки Киеву. Об этом пишет турецкая газета Ekonomim.

По мнению обозревателей, прежний баланс, позволявший Анкаре совмещать членство в НАТО с тесным диалогом с Москвой, утрачивает актуальность. Отмечается, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не заинтересован в конфликте с американским лидером Дональдом Трампом, что подталкивает Турцию к пересмотру внешнеполитического курса в пользу Вашингтона.

"Передача вооружений Украине может ослабить оборонный потенциал самой Турции, поскольку часть имеющихся у нее систем будет направлена за рубеж. С другой стороны, это заметно испортит отношения с Россией", — пишет автор публикации.

Эксперты считают, что подобный шаг не только подорвет обороноспособность республики, но и создаст серьезные риски для ее геополитического позиционирования.

Напомним, Москва попросила разъяснения в связи с возможной передачей Украине американского оружия. Однако пока Россия не получила никакого ответа.