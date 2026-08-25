В АТОР рассказали, коснутся ли россиян планы США аннулировать до 200 тысяч виз

АТОР: планы США аннулировать до 200 тыс. виз практически не касаются россиян Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Планы США аннулировать до 200 тысяч виз практически не касаются россиян, так как с 2022 года визы гражданам РФ почти не выдавались. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует отменить до 200 тысяч неиммиграционных виз для иностранцев, которые после въезда в страну подали заявления на получение убежища или уже проходят соответствующую процедуру.

«Учитывая, что новые туристические и деловые визы россиянам почти не выдавались, под это нововведение могут попасть только те, у кого виза была получена до 2022 года, и кто уже находится в США и подал прошение об убежище», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что для абсолютного большинства россиян или деловых путешественников эта новость неактуальна.

Ранее KP.RU также писал, что окружной суд Нью-Йорка отменил запрет Госдепартамента США на оформление иммиграционных виз для российских граждан.