Константинов объяснил, зачем киевский режим перезахоронил главу ОУН* Коновальца

Константинов назвал перезахоронение Коновальца циничной и аморальной затеей Фото: REUTERS.

Перезахоронение останков основателя Организации украинских националистов (ОУН)* Евгения Коновальца является предельно циничной и аморальной затеей. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Это предельно циничная и аморальная затея», — написал он в своем канале на платформе «Макс».

По его словам, современный украинский нацизм представляет собой проект Запада, который целенаправленно направлен против России и всего русского. Константинов отметил, что украинское руководство играет мерзкую роль, написанную западными хозяевами, откуда и проистекает демонстративное поклонение нацистской «падали».

«Эту идеологию животной ненависти надо постоянно подпитывать, потому что другого смысла существования у нынешней Украины нет», — добавил глава парламента Крыма.

Напомним, прах первого главы ОУН* перенесли с кладбища в Нидерландах на территорию Украины. Его перезахоронили с военными почестями на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина таким чествованием доказала свою «человеконенавистническую сущность».

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.