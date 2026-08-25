Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о повреждениях на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате ночной атаки беспилотников украинской армии.

Согласно уточненным данным оперативных служб, инфраструктура предприятия получила локальные повреждения. В целях безопасности и для проведения ремонтно-восстановительных работ завод временно приостановил свою деятельность.

" По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ", - сказано в сообщении главы региона.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на вторник, 25 августа, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар попали четыре города и три района. Повреждены четыре частных дома, а также загорелся лес на 4,5 га.