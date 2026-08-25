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НовостиПроисшествия25 августа 2026 7:30

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки ВСУ

Инфраструктура Новошахтинского НПЗ предприятия получила локальные повреждения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки ВСУ

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной атаки ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о повреждениях на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в результате ночной атаки беспилотников украинской армии.

Согласно уточненным данным оперативных служб, инфраструктура предприятия получила локальные повреждения. В целях безопасности и для проведения ремонтно-восстановительных работ завод временно приостановил свою деятельность.

" По уточненной информации в результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ", - сказано в сообщении главы региона.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на вторник, 25 августа, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 30 украинских беспилотников в Ростовской области. Под удар попали четыре города и три района. Повреждены четыре частных дома, а также загорелся лес на 4,5 га.