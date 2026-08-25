Экс-президента Армении обвинили в покупке имущества по заниженной цене Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинения бывшему президенту Роберту Кочаряну. Его подозревают в том, что он использовал свое служебное положение для покупки недвижимости по цене значительно ниже рыночной.

«Согласно данным предварительного следствия, с целью сокрытия реальной принадлежности и преступного происхождения имущества оно оформлялось на аффилированные компании, а в дальнейшем приобретенное имущество использовалось для застройки и продажи, отчуждалось третьим лицам, а также передавалось посредством переоформления долей компаний-собственников, в том числе путем дарения», — уточнили в армянском антикоррупционном ведомстве.

Напомним, что 25 августа экс-главу государства доставили в Службу национальной безопасности республики. Сотрудники СНБ провели утренние следственные мероприятия с участием политика.

В ведомстве уточнили, что обыски также прошли в квартире депутата парламента Левона Кочаряна, который приходится сыном бывшему президенту. Парламентарий входит во фракцию «Армения».