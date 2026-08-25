Худший кризис за 40 лет: как конфликт с Ираном ударил по американским фермерам

Financial Times: фермеры в США столкнулись с кризисом из-за цен на топливо Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сельхозпроизводители США переживают наиболее острый экономический спад за последние четыре десятилетия. Как сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли, причиной стал резкий скачок цен на дизельное топливо и удобрения на фоне военных действий США против Ирана.

По данным издания, стоимость дизеля с начала конфликта выросла с 3,81 до 5,45 доллара за галлон (около 3,8 литра). Фермер из Небраски Мэтт Бэйли сообщил, что цена фосфорных удобрений за десять лет удвоилась — с 470 до 900 долларов за тонну. Предстоящий год станет для аграриев шестым подряд убыточным.

В Федерации американских фермеров подсчитали: убытки производителей девяти основных зерновых культур достигнут 31 миллиарда долларов в 2026 году и 32 миллиардов — в 2027-м. Как отметил специалист Института питания Брайан Чой, все это неизбежно приведет к подорожанию продовольствия.

В августе агентство по охране окружающей среды США (EPA) объявило о временном послаблении экологических стандартов для автомобильного топлива. Решение принято на фоне стремительного роста цен на бензин и дизельное топливо, достигших рекордных значений за последние годы.