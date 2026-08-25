ФАС сообщила о снижении цен на учебники издательства "Просвещение" Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Издательство "Просвещение" выполнило предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и пересмотрело цены на 94 учебника по русскому языку, истории и биологии. В антимонопольном ведомстве уточнили, что стоимость отдельных наименований снижена на 78%.

ФАС требовала установить на продукцию экономически обоснованные отпускные цены, не превышающие сумму затрат на производство и реализацию с учетом необходимой прибыли. В службе пояснили, что решение позволит регионам сэкономить бюджетные средства при закупке литературы для школ и сделает учебники доступнее для учеников.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что с 1 сентября 2026 года в российских школах начнет действовать единая государственная линейка учебников по обществознанию для 9-х и 10-х классов. Новые пособия, по его словам, будут теснее связаны с реальной жизнью.