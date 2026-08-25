"Мы друг без друга существовать не сможем": Глава Роскосмоса рассказал о взаимозависимости РФ и США на МКС

Глава Роскосмоса рассказал о взаимозависимости РФ и США на МКС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международная космическая станция (МКС) остается уникальным пространством, где судьбы двух космических держав неразрывно связаны. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, успешное функционирование орбитального комплекса невозможно без тесного взаимодействия и взаимной поддержки России и США.

"Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли", - сказал он, комментируя сотрудничество США и России в интервью Telegram-каналу "Юнашев Live".

Баканов также ответил на распространенные вопросы о целесообразности совместной работы, четко обозначив практическую необходимость союза в суровых условиях космоса.

"Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер", - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, Баканов заявил, что Россия и США могут продолжить сотрудничество на околоземной орбите после завершения работы на МКС. По его словам, стороны уже обсудили планы и обменялись техническими характеристиками.