В Роскосмосе раскрыли, куда переселится человечество в случае катастрофы на Земле

Баканов: в случае катастрофы на Земле Луна может стать спасением человечества Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Если на Земле случится техногенная или природная катастрофа, Луна может стать запасным местом дислокации человечества. Об этом в интервью Telegram-каналу «Юнашев Live» сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы [произойдут]? Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы переехать. И это без космоса сделать будет невозможно. Первый этап — это Луна», — отметил глава госкорпорации.

Но для начала на спутнике Земли нужно отработать все технологии жизнеобеспечения. Это крайне важно, потому что людям придется автономно находиться на Луне, пока не будут созданы экологические системы.

До этого Дмитрий Баканов отметил, что человечество с высокой вероятностью колонизирует Луну, а затем и Марс, и нынешнее поколение застанет первые миссии с постоянной инфраструктурой на спутнике Земли.

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