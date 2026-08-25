Польша сообщила об усилении границы с Калининградской областью танками K2. Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Польша усилила границу с Калининградской областью 28 южнокорейскими танками K2. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в своих соцсетях.

По его словам, первые корейские танки К2 и К2PL, контракт на которые подписан 1 августа 2025 года, уже находятся в Польше.

"28 танков К2 добрались до Польши и усилили 16-ю механизированную дивизию (дислоцируется в районе границы с Калининградской областью – ред.)", - написал Косиняк-Камыш.

Кроме того, он добавил, что в последующих партиях в рамках этого контракта будут поставляться танки в версии K2PL, которые частично произведены из польских компонентов.

Ранее сайт KP.RU писал, что НАТО провела масштабные незапланированные учения близ границ Калининградской области. В свою очередь президент РФ Владимир Путин вновь жестко раскритиковал заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой войне с Россией. Он назвал эти домыслы откровенным враньем.