НАТО провела масштабные незапланированные учения у границ Калининградской области

Merkur: учения НАТО у Калининграда стали сигналом для России. Фото: Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО провела масштабные незапланированные учения близ границ Калининградской области. Об этом сообщает немецкая газета Merkur.

По информации источника, 19 августа число воздушных судов НАТО, одновременно находящихся над территорией Польши и Балтийского моря, превысило 50 единиц.

"Можно только надеяться, что Россия поняла смысл сообщения", - процитировало издание эксперта Карло Масалы из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Накануне сообщалось, что самолет-разведчик НАТО более восьми часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря. В то время как истребитель F-35A Lightning II американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry зафиксировали у границ Калининградской области.

При этом президент РФ Владимир Путин в очередной раз жестко раскритиковал заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой войне с Россией. Он назвал эти домыслы откровенным враньем.