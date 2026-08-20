НАТО провела масштабные незапланированные учения близ границ Калининградской области. Об этом сообщает немецкая газета Merkur.
По информации источника, 19 августа число воздушных судов НАТО, одновременно находящихся над территорией Польши и Балтийского моря, превысило 50 единиц.
"Можно только надеяться, что Россия поняла смысл сообщения", - процитировало издание эксперта Карло Масалы из Университета Бундесвера в Мюнхене.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик НАТО более восьми часов кружил над нейтральными водами в южной части Черного моря. В то время как истребитель F-35A Lightning II американских ВВС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry зафиксировали у границ Калининградской области.
При этом президент РФ Владимир Путин в очередной раз жестко раскритиковал заявления европейских политиков, которые уверяют свои народы в якобы неминуемой войне с Россией. Он назвал эти домыслы откровенным враньем.