Додон не исключил, что Киев попробует взорвать склады с оружием в Приднестровье

Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в разговоре с РИА Новости допустил возможность провокаций в отношении складов с боеприпасами в Приднестровье.

Поводом для заявления Додона послужил отчет директора Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцэ. Глава ведомства сообщил о ситуации с арсеналами в непризнанной республике и отметил, что даже в случае взрыва хранящихся там боеприпасов катастрофы для региона не произойдет.

Додон, однако, усомнился в таких оценках. Он заявил, что общественность пытаются убедить в безопасности возможного инцидента, тогда как на самом деле нельзя исключать намеренных провокаций. Политик подчеркнул, что определенные "горячие головы" как в Кишиневе, так и в Киеве могут пойти на эскалацию ситуации.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва расценит любые вооруженные провокации Киева и Молдавии против Приднестровья как нападение Россию. Дипломат подчеркнул, что РФ будет защищать российских граждан в регионе всеми доступными средствами в соответствии с нормами международного права.