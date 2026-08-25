Экс-президента Армении Кочаряна доставили в больницу Фото: Ваграм Багдасарян/Photolure/ТАСС

В Ереване второго президента Армении Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности на машине скорой помощи доставили в больницу. Об этом пишет портал 24NEWS.AM.

Напомним, что Антикоррупционный комитет Армении официально предъявил экс-главе государства обвинения. Следствие полагает, что политик злоупотребил своим высоким постом для приобретения объектов недвижимости по заниженной стоимости.

В ведомстве пояснили, что, по версии следователей, Кочарян пытался скрыть истинное происхождение имущества. Для этого дорогие объекты оформлялись на подконтрольные ему компании, чтобы замести следы реального владельца.

В антикоррупционном комитете также добавили, что в дальнейшем эта недвижимость использовалась для коммерческой застройки и последующей продажи. Часть активов переоформлялась на третьих лиц или передавалась через изменение долей в фирмах-собственниках, в том числе в виде дарственных.