Пять человек пострадали при возгорании на Амурском газохимическом комплексе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье произошло возгорание. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пострадавшие доставлены в больницы города Свободный. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Силами оперативных служб и предприятия очаг возгорания на строительной площадке был успешно локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, проводится контролируемое выгорание остатков технологических газов. Основное технологическое оборудование комплекса в результате пожара не пострадало.

Как писал сайт KP.RU, для обеспечения безопасности персонал предприятия, не задействованный в ликвидации ЧС, был оперативно выведен за пределы территории. Специалисты мобильных лабораторий проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха.