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НовостиПроисшествия25 августа 2026 8:53

Пять человек пострадали при возгорании на Амурском газохимическом комплексе

Очаг возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса успешно локализован
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пять человек пострадали при возгорании на Амурском газохимическом комплексе

Пять человек пострадали при возгорании на Амурском газохимическом комплексе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Приамурье произошло возгорание. В результате происшествия пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пострадавшие доставлены в больницы города Свободный. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Силами оперативных служб и предприятия очаг возгорания на строительной площадке был успешно локализован. Угрозы дальнейшего распространения огня нет, проводится контролируемое выгорание остатков технологических газов. Основное технологическое оборудование комплекса в результате пожара не пострадало.

Как писал сайт KP.RU, для обеспечения безопасности персонал предприятия, не задействованный в ликвидации ЧС, был оперативно выведен за пределы территории. Специалисты мобильных лабораторий проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха.