Таможенники обнаружили у направляющейся в Польшу женщины более ста ящериц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Калининградские таможенники обнаружили более 100 живых ящериц у россиянки, следовавшей на автобусе в Польшу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Калининградской областной таможни.

Отмечается, что рептилий нашли в подкладке куртки женщины во время таможенного досмотра. Ящерицы длиной от 10 до 15 см были помещены в холщовые мешочки по 3-5 штук в каждом. При этом сопроводительных документов на живой товар у женщины не оказалось.

Женщина призналась, что за вознаграждение везла животных в Германию. Экспертиза установила, что ящерицы относятся к виду ушастая круглоголовка, они занесены в Красную книгу России.

В отношении россиянки возбуждено дело об административном правонарушении. Она предусматривает штраф в размере до трехкратной стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США на границе задержали американку, которая спрятала 69 живых рептилий в чехлах для сидений своего авто. Среди найденных животных оказались ядовитые гадюки, кайманы и даже детеныш крокодила.