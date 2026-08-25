Организаторы концерта Канье Уэста в РФ не могут выйти на связь с отменившей шоу «Газпром Ареной». Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концертное агентство Say Agency пока не смогло выйти на связь с петербургской площадкой «Газпром Арена», где анонсированы выступления рэпера Канье Уэста 10 и 11 октября.

Ранее появилось сообщение, что стадион объявил об отмене шоу из-за отсутствия договора аренды. Как сообщила РИА Новости генеральный директор компании Анна Субчева, конкретно с ними «Газпром Арена» на контакт не выходила. По ее словам, организаторы оперативно направили стадиону ответное письмо со своей стороны.

«Вчера мы отправили им обратным письмом подписанный с нашей стороны договор аренды, который они нам выслали», — заявила она.

Несмотря на возникшие трудности и публичные заявления площадки, в агентстве сохраняют оптимизм. Руководитель подчеркнула, что официальных уведомлений напрямую в адрес организаторов не поступало.

«Считаем, что возникло какое-то недопонимание, и нам удастся его решить. Никаких заявлений и сообщений от них в нашу сторону не было», — заключила она.

Как писал сайт KP.RU, американский рэпер Канье Уэст уже получил предоплату за выступление в России и не отменяет свой визит.