Российские войска освободили Анновку в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за минувшие сутки освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», - отмечается в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что армия России освободила Долинку в Запорожской области, а также взяли под контроль населенный пункт Перше Травня в Сумской области и освободили населенный пункт Кучеров Яр в ДНР.

Также сайт KP.RU писал, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили восемь авиационных бомб и 460 беспилотников противника.