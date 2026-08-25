Объем средств по договорам ПДС достиг 1,2 трлн рублей с момента запуска Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С момента старта программы долгосрочных сбережений (ПДС) российские граждане заключили договоры на общую сумму, приближающуюся к 1,2 триллиона рублей. Эти данные приводит пресс-служба Министерства финансов России, ссылаясь на статистику по состоянию на первое августа 2026 года.

В пресс-службе Минфина уточнили, что указанный объем накоплений сформирован с самого начала действия программы. Речь идет о средствах, которые уже размещены по всем заключенным соглашениям в рамках этого финансового инструмента.

Стоит отметить, что программа долгосрочных сбережений в России начала действовать с 2024 года.

Ранее стало известно о появлении в России продуктов с комплексной господдержкой. Они созданы для того, чтобы люди могли копить деньги на крупные цели, например, получать дополнительный доход к пенсии, который часто называют «второй пенсией».