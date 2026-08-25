Врач назвала срок, после которого домашние закрутки опасны

При длительном хранении продукты постепенно теряют качество и часть полезных веществ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Домашние заготовки со временем могут становиться небезопасными для здоровья, поэтому важно соблюдать сроки и условия их хранения. Оптимально употребить закрутки в течение одного-двух лет, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова. Об этом пишет «Абзац».

«Максимально допустимо до трех лет при строгом соблюдении техники консервирования и идеальных условиях хранения. То есть это должно быть прохладное темное место с температурой от 0 до 10 градусов», – поделилась эксперт.

По словам врача, при длительном хранении продукты постепенно теряют качество и часть полезных веществ. В банке могут начаться нежелательные микробиологические процессы: рассол мутнеет, появляется газ, меняются вкус, цвет и консистенция.

Опасность также может возникнуть из-за плесени, повреждений банки или неплотно закрытой крышки. В таких условиях способны размножаться бактерии, а в редких случаях при нарушении технологии консервирования существует риск ботулизма. Перед употреблением важно проверить банку: вздутие, плесень, помутнение или неприятный запах – повод выбросить заготовку.

Ранее химик Андрей Дорохов назвал самые частые ошибки при домашней консервации. Повторное использование крышек повышает риск порчи продуктов.