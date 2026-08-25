Россия вошла в четвёрку экономик мира: рейтинг основан на самом объективном показателе Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия поднялась на четвертое место в мировом рейтинге по объему валового внутреннего продукта, если считать его по паритету покупательной способности. Наша страна обогнала все государства Европы и уступает только трем мировым гигантам. Такую оценку на 2026 год представил портал Visual Capitalist, опираясь на свежие прогнозы Международного валютного фонда.

Объем российской экономики по ППС в этом году достигнет отметки примерно в 7,34 трлн международных долларов. Впереди по этому показателю идут Китай с колоссальными 43,49 трлн, США с 31,82 трлн и Индия с 19,14 трлн. При этом Япония и Германия, показатели которых составляют 6,92 и 6,32 трлн соответственно, опустились на пятое и шестое места.

Специалисты поясняют, что паритет покупательной способности дает более объективную картину, чем просто номинальный ВВП. Вместо курсов валют этот метод сравнивает, сколько реально товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму внутри конкретной страны. Интересно, что в глобальном масштабе на долю азиатских государств в этом году приходится около 49% всей мировой экономики.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что экономика РФ за последние три года выросла на 10%. И это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом. Российский лидер указывал, что ни одна из европейских стран даже не близка к таким показателям.