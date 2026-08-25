Пожар на одном из крупнейших НПЗ в Казахстане потушен, пострадавших нет Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане потушен. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«В 13:42 (11:42 мск) пожар был локализован, распространение огня остановлено. В настоящее время возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет», - говорится в сообщении профильного ведомства.

Ранее сайт KP.RU писал, что Казахстан потеряет в добыче нефти в этом году из-за атак украинских боевиков на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) порядка 3,5 млн тонн.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что киевский режим своими атаками на инфраструктуру КТК наносит удары по России, Казахстану и США. Все дело в том, что акционерами консорциума являются и Казахстан, и американские компании.