В Кремле прокомментировали информацию о самолете США, приземлившемся в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга во вторник заявил, что не располагает сведениями об американском самолете, который приземлился в Москве. Так он ответил на вопрос журналистов о возможных комментариях Кремля по факту прилета борта ВВС США в аэропорт Внуково.

«Нет, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

25 августа данные онлайн-сервисов мониторинга авиатрафика зафиксировали прибытие в Москву американского военно-транспортного самолета Boeing C-17A Globemaster III. Борт приземлился в российской столице около 10:00 по московскому времени. Согласно трекинговой информации, рейс вылетел с военной базы Эндрюс вблизи Вашингтона, совершил промежуточную посадку на базе в Чарльстоне, после чего направился в Европу.