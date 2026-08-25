В Кремле ответили, будут ли встречи с представителями США в ближайшее время Фото: REUTERS.

Встречи с представителями США в Кремле на этой неделе не планируются. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нет, таких планов нет», — лаконично ответил Песков.

Представитель Кремля также заявил, что ему ничего неизвестно о прибытии в Москву американского военно-транспортного самолёта. Он отметил, что не может прокомментировать детали возможного визита, поскольку не располагает соответствующими данными. Ранее появилась информация, что борт, вылетевший с базы Эндрюс под Вашингтоном, совершил посадку в российской столице около десяти часов утра по московскому времени, следуя транзитом через Ригу.

Ранее пресс-секретарь президента уточнил, что сроки возможного приезда в Россию спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера пока остаются несогласованными.