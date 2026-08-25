Организаторы концерта Канье Уэста в России выпустили заявление о выступлении артиста Фото: EAST NEWS.

Представители агентства Say Agency обратились к поклонникам Канье Уэста в социальных сетях, чтобы развеять панику вокруг возможной отмены шоу. Они заверили публику, что выступление американского исполнителя состоится в запланированные даты, а подготовка идет без каких-либо сбоев.

«Спешим вас заверить, что концерт не отменен. Вся подготовка идет в штатном режиме и даты все также открыты на официальном сайте артиста. Сейчас мы решаем возникшие вопросы и обязательно вернемся со всеми подробностями», — говорится в публикации.

Организаторы настоятельно попросили дождаться официальных заявлений и игнорировать информационные вбросы.

Ранее в прессе появилась информация, что рэпер уже получил предоплату за свое выступление в России. Несмотря на слухи, циркулирующие в интернете, а также проблемы с площадкой, артист не намерен отменять визит в страну.