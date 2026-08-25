Кошту и Стубба эвакуировали в укрытие в Киеве из-за воздушной тревоги. Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/www.imago-images.de/Global Look Press

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и президент Финляндии Александр Стубб были эвакуированы в укрытие из-за воздушной тревоги в Киеве. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa со ссылкой на корреспондента.

Политики находились в украинской столице на мероприятиях по случаю Дня независимости страны. Тревога вскоре была отменена.

В Киев также прибыли премьер-министр Великобритании Энди Бернем, премьер Люксембурга Люк Фриден, президент Эстонии Алар Карис и президент Молдавии Майя Санду. Информации об их эвакуации не поступало.

Напомним, на днях Стубб одобрил удары ВСУ по инфраструктуре Wildberries. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с удивлением восприняли поддержку президентом Финляндии ударов по логистическим складам Wildberries. По словам представителя Кремля, такая позиция финского лидера вступает в противоречие с его же недавними призывами к налаживанию диалога с Россией.